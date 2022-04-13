Об этом в эфире 24 канала рассказал журналист Сергей Лещенко. Он отметил, что Медведчук являлся для России важным агентом влияния.

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"Но в последние годы он дерибанил деньги, которые выделили на проекты, которые должны были готовить пятую колонну и почву для поглощения Украины Россией. У Медведчука появлялись яхты за сотни миллионов долларов, дворцы, частные самолеты, бизнесы в России", – сказал Лещенко.

Надо найти виновного

По словам журналиста, Медведчук является одним из ответственных за несостоявшуюся "украинскую весну". Теперь ему вопрос от россиян – куда пошли деньги. Поэтому для Медведчука, как отметил Лещенко, лучше сидеть в тюрьме Украины 15 лет, чем в России быть "припертым к стене".

Путину уже нечего перебирать. Ему нужно объяснить россиянам, почему убили 20 тысяч солдат, почему экономика летит в бездну. Это потому, что их ввели в заблуждение, в том числе и Медведчук,

– заявил Лещенко.

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