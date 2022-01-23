Но за безумными действиями Ким Чен Ына может стоять Кремль. Северная Корея провела уже 4 ракетное испытание в январе.

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В самом Пхеньяне это называют ответом на жесткое санкционное давление США. Ранее стало известно о том, что без поставок российских деталей и технологий, никаких ракет у Северной Кореи, вероятно, не было бы.

Активность КНДР встревожила японцев

Военные КНДР запустили еще 2 баллистические ракеты. Они пролетели около 300 километров и приземлились в море, вблизи японской территории.

Конечно, непосредственно до японских вод ракеты не долетели, но такая активности со стороны КНДР серьезно встревожила японцев.

Потому премьер-министр страны Фумио Кисида даже выдал инструкции, согласно которым правительство обязано подготовиться к возможным провокациям со стороны КНДР.

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Южная Корея также взволновалась

Такая череда ракетных испытаний взволновала и Южную Корею. Там назвали это очередной демонстрацией силы и заявили, что пристально следят за действиями КНДР, а также активно обмениваются разведданными с США.

Ведь цель Ким Чен Ына заключается не в нападении на соседние страны, а как раз в давлении на Вашингтон

В США прекрасно это понимают, а потому и угрозу со стороны Северной Корее восприняли как незначительную. Мол, Ким, конечно, играется со своими ракетами, но реальной опасности для США и их союзников не представляет, и в очередной раз призвали КНДР вернуться за стол переговоров.

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Пхеньян активизировался не просто так

Стоит сделать важное уточнение – Пхеньян так активизировался в своих запусках ракет не просто так. США ввели новый пакет санкций, но не против КНДР, а против российской компании, которая активно поставляла в КНДР детали для изготовления тех самых ракет.

Отметим! Под ограничения США также попали один россиянин и несколько северокорейцев, которые живут на территории России.

Кремль, конечно, свою причастность к этим поставкам не признал, но очевидно, что ему очень выгоден режим Ким Чен Ына. Ведь он создает дополнительную точку напряжения в мире, на которую США вынуждены реагировать.



Путину выгоден режим Ким Чен Ына / Фото Getty Images

Вашинтон не пойдет на поводу

Более того, диктаторские режимы Москвы и Пхеньяна еще и близки в том, что наличие ядерного оружия и постоянные угрозы соседям – фактически единственное, что их отделяет от полного краха.

Но как в случае с Кимом, так и в случае с Путиным, похоже, что США не собираются идти на поводу. Вашингтон продолжит гнуть свою линию и вводить новые санкции против КНДР.

Проблема лишь в том, что всегда сохраняется вероятность того, что очередной провокационный запуск северокорейской ракеты может пойти не по плану.

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Ведь как ранее говорил президент США Джо Байден, единственная война, которая хуже преднамеренной – это непреднамеренная. Потому и напряжение в регионе может сохраняться еще долгие годы.