Об этом заявил российский правозащитник Марк Фейгин в эфире 24 канала.

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"Знаете, несмотря ни на что, я считаю, что с Путиным развалится вообще все. Я очень сильно сомневаюсь, что он переживет свой культ, точнее, что культ переживет его", – отметил правозащитник.

По словам Фейгина, уже сейчас понятно, что в России скрывают много информации, связанной с Путиным.

Если даже то, что мы видим, является ужасным, имеет сатанинский масштаб, то когда он (Путин – 24 канал) умрет, а может еще даже до его смерти, вылезет такое, что не позволит даже "самым отбитым" россиянам увенчать этот культ, как у Ленина, положив его рядом в мавзолее. Марк Фейгин Правозащитник

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