Отомстили за помойку RT

Таков ответ на запрет вещания в Германии государственного российского телеканала Russia Today. Французский медиарегулятор Arcom начал расследование в отношении канала RT France.

Все идет к тому, что путлопропагандистов вот-вот погонят мокрыми тряпками отовсюду.

Интересно Кадырову настучали по ушам в Кремле

На очереди – еще один рассадник лжи

Обратите внимание! Конечно, основной ресурс пропаганды – это русскоязычный ютуб как рассадник информационных блох.



В Европе начали серьезно противодействовать пропаганде Кремля / Фото Международного центра противодействия российской пропаганде

И он пока остается. Но – лишь до ввода решительных санкций, которые, скорее всего, будут включены превентивно и согласованны Британией, США и Евросоюзом.

Ну а пока на ютубе были заблокированы каналы самопровозглашенной "ДНР" и пропутинские UkrLive и "Перший незалежний".

Полезно – как российские медиа заставляют верить людей в чушь: смотрите видео