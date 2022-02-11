Отомстили за помойку RT
Таков ответ на запрет вещания в Германии государственного российского телеканала Russia Today. Французский медиарегулятор Arcom начал расследование в отношении канала RT France.
Все идет к тому, что путлопропагандистов вот-вот погонят мокрыми тряпками отовсюду.
Интересно Кадырову настучали по ушам в Кремле
На очереди – еще один рассадник лжи
В Европе начали серьезно противодействовать пропаганде Кремля / Фото Международного центра противодействия российской пропаганде
И он пока остается. Но – лишь до ввода решительных санкций, которые, скорее всего, будут включены превентивно и согласованны Британией, США и Евросоюзом.
Ну а пока на ютубе были заблокированы каналы самопровозглашенной "ДНР" и пропутинские UkrLive и "Перший незалежний".
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