Кадровый состав ПВК "Вагнера" уменьшается с каждым днем все больше и больше. В дальнейшем для Евгения Пригожина и его вагнеровцев ситуация лучше не станет. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

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"Вагнеровцев хватит на две недели"

Сейчас руководитель ППК "Вагнера" Евгений Пригожин ликвидирует свой кадровый состав, так называемый "золотой фонд", который до поры до времени еще оставался. Все ради того, чтобы взять Бахмут и показать Владимиру Путину хоть какой-то результат.

"Если он будет такими темпами двигаться, то его кадрового состава хватит еще на две недели ", – подчеркнул Игорь Яковенко.

По его словам, после таких возможных потерь Владимир Путин даст Пригожину возможность набирать еще кого-то в свой ЧВК. Но это будут непригодные и необученные до войны люди.

Ценность для Путина ЧВК "Вагнера" заключалась в том, что там были люди с опытом. Они воевали на Донбассе в 2014 году, в Сирии и Африке. Но вот этих людей уже скоро не останется,

– подчеркнул Яковенко.

Евгений Пригожин, вероятно, будет набирать новых людей. Но эффективность этой структуры будет уже не та, что была раньше.

Игорь Яковенко об остатках ППК "Вагнера": смотреть видео

"Взаимная любовь" Пригожина и Шойгу

11 апреля в минобороны России чуть ли не впервые признали, что в боях за Бахмут основные усилия прилагает ЧВК "Вагнера". Пригожин заявил, что подразделения российских воздушно-десантных войск поддерживают вагнеровцев на флангах к северу и югу от Бахмута.

"Взаимная любовь" Пригожина и Шойгу известна людям. Неизвестно, как они будут координироваться, если фланги контролирует Шойгу, а Пригожин будет пытаться наступать в центре", – отметил Яковенко.

По его мнению, есть вероятность, что из-за напряженных отношений Сергея Шойгу и Евгения Пригожина, эффективность их совместной работы будет сведена на нет.

Положение Пригожина и ППК "Вагнера" неутешительное