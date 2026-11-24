Кроме того, в ходе встреч министр подписал соглашение с Германией о создании совместного производства разведывательных беспилотников для Сил обороны.

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Украине нужны еще 40 истребителей

Во время выступления Евгений Хмара обозначил потребность Украины в дополнительных 40 боевых самолетах. Речь идет о F-16, шведских Gripen и французских Rafale, а также о дополнительных истребителях Mirage. Эти потребности ранее определил президент Владимир Зеленский.

Помимо истребителей, нам нужна полная авиационная экосистема: пилоты, вооружение и техническое обслуживание– отметил министр.

Он также рассказал партнерам о результатах работы Сил обороны по противодействию российским воздушным атакам. По его словам, украинские военные не только перехватывают воздушные цели, но и уничтожают средства, которые Россия использует для ракетных ударов по украинским городам.

"Против баллистических ракет мы действуем асимметрично. Уничтожаем вражеские пусковые установки. За последние несколько месяцев Силы обороны поразили 16 "Искандеров" и С-400", – сообщил Евгений Хмара.

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Министр обороны в Германии / Фото из его соцсетей

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В какой помощи нуждается Украина для защиты своего неба

Министр назвал три основных направления, по которым Украина нуждается в поддержке партнеров: противовоздушная оборона, укрепление авиационных возможностей и развитие беспилотных систем.

Он также призвал союзников передать Украине ракеты-перехватчики для ПВО из имеющихся запасов. Украина, со своей стороны, готова компенсировать эти поставки новыми ракетами в рамках уже заключенных контрактов.

Кроме того, Силы обороны нуждаются в дополнительных беспилотниках различных типов. Среди запросов – FPV-дроны, аппараты средней и большой дальности, средства перехвата реактивных "Шахедов" и наземные роботизированные комплексы.

Украина предлагает партнерам совместное производство оружия

Отдельным направлением сотрудничества министр назвал совместное производство вооружения. По его словам, Украина уже запустила 11 таких проектов, а одним из приоритетов на 2027 год станет их масштабирование.

"У Украины есть боевой опыт и технологии, у партнеров – производственные линии и инвестиционные возможности. Объединив это, мы сможем быстрее создавать эффективное оружие в достаточном количестве, чтобы укреплять наши армии", – подытожил Евгений Хмара.