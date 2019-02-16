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      Телеканал новостей 24 Блоги Алексей Чибисов
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      Алексей Чибисов

      П'яні російські військові "знищили" згорілий танк

      1180
      Низький рівень IQ бойовиків сприяє самогубствам
      Низький рівень IQ бойовиків сприяє самогубствам / Українські Новини

      Зізнаюсь, розповідати історії про смерть російських окупантів, дуже весело. Оскільки, якщо йдеться не про загибель на фронті, вішають перуку на цвях терористи так майстерно і круто, що через одного можуть претендувати на премію Дарвіна.

      Чого тільки вартують випадки зі стріляниною по "гуманітарній гречці" – вантажівкам із боєприпасами на Донецькому казенному заводі гумових виробів, де вибух сягав потужності у 80 кілотонн тротилу. Тоді загинуло близько 10 окупантів. Можна ще згадати епічні спроби добуття металолому без різаків шляхом підриву мін в Дебальцевому у 2017 році. Тоді уламки снаряду вбили двох терористів, але ж їх напарникові це не заважало продовжити експерименти та загинути самому.

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      Коротше кажучи, епічних смертей на Донбасі було чимало. І, звісно, вони є наслідком повної відсутності розуму у путінських наймитів, адже у Росії IQ 90 вважається геніальністю.

      Через небойові втрати керівництво окупантів ніяких розслідувань та покарань не влаштовує: подумаєш, мінус п'яний Іван. Виключенням з цього правила є ситуації, коли під час інциденту було пошкоджено майно ЗС РФ – за це дійсно жорстко карають командирів підрозділів окупаційної армії.

      Як виявляється, фактів, коли приїжджі з РФ солдафони з обліком людини та інтелектом комахи підривали чи розвалювали приписане за військовою частиною майно, так багато, що зараз, у 2019-му, слідчі з РФ тільки почали займатися випадками 2016 року. Не можу не розповісти про третю річницю епічних подій на трасі Маркіне – Комінтернове, де російські бовдури сповна показали, на що здатні.

      Так, ватовоїн номер один, Роман Пелих (1976 року народження), вирішив покататися зі своїми співбутильниками Олексієм Ільїним та Сергієм Савенком. Все було в них добре, горілки достатньо, словом, вечір вдався на славу. Однак любові не вистачало. Отже й поїхали дегенерати з місця дислокації військової частини 08819 шукати дівчат. Або ж хлопців, історія про це замовчує. Взяли штатний ІЖ "Комбі" з російським номером та погнали у сусіднє село.

      Їхали недовго, бо на дорозі стояв обгорілий танк. У нього "ополченці" й впилялися. Виявляється, на швидкості 160 кілометрів на годину троє п'яних російських військових нічого не можуть протиставити підбитому бійцями ЗСУ Т-72.

      Як можна не помітити громадну махіну, яка стоїть просто на трасі, здогадатись важко. Але тупі наймити з цим впоралися. І не тільки з цим. Пелих, наприклад, зумів зламати кінцівки та вибути зі складу окупаційних військ. Звісно, заднім числом. Та ж участь чекала на Ільїна, який взагалі став нікому не потрібним інвалідом. А от Савенко просто крякнув на місці ДТП, оскільки під час зіткнення намагався пити горілку з горлянки. Пляшка пробила йому шию. І хоча він отримав ще багато не сумісних із життям травм, патологоанатоми довго реготали, коли до них привезли понівечене тіло із пляшкою "Шахтарської" у роті.

      А що ж зараз розслідують слідчі? Правильно, пошкодження державного майна колишнім сержантом ЗС РФ Пелихом та старшим солдатом Ільїним. За документами, вони на ростовському полігоні під час навчань врізалися у танк, через що знищили його разом із автівкою.

      І незабаром російські суди виставлять їм чималі рахунки. Отака радість спіткала дебілів у гостинному Донбасі.

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      Автор: Алексей Чибисов
      Теги: Новости политики Война на Донбассе Публикации Новости России Война
      Источник: 24 Канал
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