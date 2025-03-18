Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Пылевая буря в Украине
До конца 18 марта в Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях ожидается пылевая буря и сильный ветер.
В ближайший час с удержанием до конца суток 18 марта в Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях пылевая буря и порывы ветра 15 – 20 метров в секунду,
– говорится в сообщении.
Там предупредили о І уровне опасности, желтый.
В Укргидрометцентре отметили, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.
Также в центре напомнили, что сейчас действует предупреждение в южных, центральных, Сумской и Харьковской областях порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.
"I уровень опасности, желтый", – добавили там.
Пылевая буря накроет 4 области Украины / Карта Укргидрометцентра
Напомним, что вчера сообщалось, что в Киеве из-за прогнозируемой непогоды временно приспустили самый большой флаг страны. В КГГА указывали, что чтобы уберечь флаг от повреждений, он останется приспущенным до улучшения погодных условий.