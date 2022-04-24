В данный момент маме никто не может дозвониться. Где она находится и что с ней – неизвестно.

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Детей спасли украинские военные

Иногда Михаила и Джейсона подкармливали соседи. Ребята тоже старались самостоятельно готовить. Мама просила сыновей ни в коем случае не выходить из дома.

В один из дней ребят увидели украинские военные. Они помогли им уехать, ведь находиться дома было слишком опасно. Детей сперва перевезли в больницу Северодонецка. Это – одно из немногих заведений, которые там еще работают. А потом их эвакуировали в Полтаву.

Старший брат рассказал, как разговаривал с украинскими военными.

Я вышел, смотрю – трое военных. Они говорят: ты сам? Я говорю, что нет, я с младшим братом. Сколько лет? Четыре. Они говорят: давайте мы вас лучше вывезем, потому что здесь опасно. "Прилетит" в дом, завалит, никто вас не вытащит, а мама говорила не покидать дом. Я лучше о брате позабочусь и о своей жизни», — говорит Джейсон.

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