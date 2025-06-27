Правоохранители отмечают, что во время обысков мужчина оказал сопротивление. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Общественное Львов".

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Что известно о задержании доверенного лица Гусакова

Источники в правоохранительных органах сообщили "Суспільному", что мужчина пытался скрыться на автомобиле и наехал на оперуполномоченного Департамента стратегических расследований Нацполиции. В результате правоохранитель получил травмы.

Полиция задержала доверенное лицо Назария Гусакова: видео "РБК-Украина"

Мужчину задержали по статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Тогда как его автомобиль изъяли и отправили на штрафплощадку. Заметим, что санкция за сопротивление полиции с применением насилия предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что Назария Гусакова, который имеет СМА, заподозрили в мошенничестве и махинациях со сборами на лечение болезни. Впоследствии стало известно, что активист выехал из Украины. Полиция уже открыла в отношении него уголовные производства.

Заметим, что Львовский городской совет предоставляет Гусакову лекарства. Однако он продолжает собирать средства, утверждая, что нуждается в дополнительной поддержке на реабилитацию и уход.

На скандал уже отреагировал и президент Владимир Зеленский. В частности, он заявил, что проводятся проверки по ситуации с Гусаковым, чтобы избежать дискредитации сборов и волонтерства в Украине.