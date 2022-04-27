Об инициативах первых двух месяцев войны рассказывается в документальном фильме "Как украинцы объединились против врага" .

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Украинцы воюют на всех фронтах

Во многих украинских городах – Киеве, Запорожье, Кривом Роге, Львове, Одессе, Харькове, Ивано-Франковске и т.д. – люди с разными навыками и опытом помогают украинской армии и друг другу. Воюют на всех фронтах:

приобщаются к территориальной обороне;

волонтерят;

сваривают "ежи";

кормят и расселяют нуждающихся;

спасают людей после обстрелов.

Сложные условия и вызовы времени еще больше сплачивают украинцев. Это и вдохновило команду сообщества Ukraїner на создание документального фильма.

Как украинцы объединились против врага: смотрите фильм

Продолжили делать то, что умеют и любят

"После того, как нас с оператором Олегом не взяли в ТРО, единственным способом сохранить здравый смысл для нас было продолжать делать то, что мы умеем и любим", – рассказала продюсер Ukraїner Карина Пилюгина.

Она поделилась, что с первых дней начали снимать истории о людях, которые помогали гражданским и военным разными способами во Львове, а через несколько дней – в Киеве.

Впоследствии решили расширить поиск и благодаря нашей крутой продюсерской команде находили интересные истории и героев по всей Украине.

– рассказала Пилюгина.

Хотя команда Ukraїner и разбросана сейчас по всей Украине и за границей, сообществу удалось организовать слаженную работу. Почти с первых дней организовали съемки в разных городах, в том числе там, где были наши волонтеры, операторы и фотографы. Также просили людей снимать самостоятельно то, что они делают.

"Спали по несколько часов и оказывались под обстрелами"

"Мы спали по несколько часов, спали в коридорах, оказывались под обстрелами, но все это мелочи, когда видишь величие духа, казалось бы, обычных людей, которые во время войны проявляют лучшие качества", – отметила продюсер.

Такую взаимопомощь, мужество и единство среди людей раньше можно было видеть в фильмах, а теперь это наша реальность. Большая гордость за нашу страну,

– подытожила она.

Большая видеоистория об инициативах выходит сразу на всех языковых версиях Ukraїner. Уже сейчас фильм можно просмотреть с субтитрами, переведенными на 9 языков, в том числе: английский, испанский, французский, немецкий, польский, чешский, турецкий, японский и русский.

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Ukraїner решил не молчать

Напомним, Ukraїner с 2016 года исследует украинскую идентичность. Свою работу начал как медиапроект для поклонников интеллектуальных СМИ, неожиданных географических открытий и мультикультурности. Команда сообщества уже несколько раз посетила все регионы страны.

Вы могли видеть видео Ukraїner в поездах и аэропортах, читать истории и книги, просматривать фотовыставки и фильмы. Однако после того, как Россия и Беларусь коварно напали на Украину, Ukraїner решил не молчать, а рассказывать всему миру об этих событиях. В таком формате будет работать до победы в войне.

Отметим! Все языковые версии – здесь. Больше о сообществе – по ссылке.