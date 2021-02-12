Лицемерно любить с трибун отечественного производителя, при этом ничего у него не покупая - это по нашему!

А какие новости у соседей?

Вот недавно депутаты чешского парламента приняли решение увеличить долю чешских продуктов питания на полках больших магазинов.

Читайте также Рост цен в 2021: экономист назвал продукты, которые подорожают

С 2022 года не менее 55% продаваемых продуктов в магазинах площадью более 400 кв.м. должны быть чешского производства.

А после 2022 года квота для местных производителей будет дополнительно расти на 3% в год до 2028 года, пока не достигнет 73%.

Квоты коснутся 120 видов продуктов питания. И в них не идет речь о бананах, апельсинах, киви и прочей экзотике, которые не растут в Чехии. Речь о молочной продукции, мясе, яйцах, меде, масле и прочей местной продукции.

Министр сельского хозяйства Чехии Мирослав Томан попросил депутатов быть хоть немного националистами, когда речь идет про продукты питания. И на простом примере показал, что даже в самом парламенте они пьют кофе, разбавляя его не чешским, а немецким молоком. Еще он рассказал, как тысячи местных производителей продуктов питания не могут попасть на полки чешских супермаркетов, так как тем привычнее работать с импортом.

Что должна понять украинская власть?

Решение Праги очень расстроило многих поставщиков Германии, Франции, Польши, Бельгии и других стран, включая, конечно, Украину. Уверен, что во многих из них примут аналогичные меры. Присмотреться к которым не мешало бы и украинской власти.

Кстати, помимо упоминаемых квот, чешские депутаты приняли поправку к закону про пищевые продукты. Которая позволит в тендерах, что проводят государственные заказчики для школ, больниц и других госучреждений, отдавать преимущество местным продуктам питания.

Обратите внимание! Цены в 2021 стремительно вырастут: какой будет инфляция и почему это важно

Помню, как когда-то в Украине ввели квоты, защищающие украиноязычный продукт на ТВ и радио. И прошло это просто – ведь западным партнерам было пофиг. А вот ограничения на польские яблоки или немецкие сосиски им явно не понравится.

Но давайте больше думать о своих рабочих местах, о своих налогоплательщиках и о своих интересах!

Один только вопрос украинским противникам локализации. А почему чехи...?