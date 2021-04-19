В Украине несмотря на пандемию COVID-19 количество желающих ехать за границу на работу не изменилось. Однако карантинные ограничения обусловили ряд новых правил.

Наличие отрицательного ПЦР-теста на коронавирус и двухнедельная обсервация стали обязательными условиями для заробитчан. В каких странах ждут украинцев и изменился ли спрос на рынке труда – читайте далее.

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Изменения на рынке труда

В компании, которая занимается трудоустройством украинцев за рубежом, заявляют, что найти работу во время пандемии стало для украинцев сложнее, чем раньше.

Больше всего заробитчан смущает обсервация и риск получить положительный тест на COVID-19 на территории другой страны. Для украинцев работа за границей есть, однако ее стало значительно меньше.

Рынок труда Польши пошатнулся не в пользу украинцев, потому что поляки также ездят на заработки в другие страны. В период пандемии они возвращаются и им ограничивают труд,

– рассказал директор агентства труда Руслан Ящук.

Учитывая это, украинцам стало труднее найти работу. Места, где они раньше работали, теперь заняли поляки.

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Почему украинцы едут за границу

В Украине многие граждане не могут заработать на обычные нужды. За работу, которую предлагают, могут платить копейки. Учитывая это люди и решают ехать за границу на сезонные работы.

В Украине трудно найти работу с зарплатой, которую бы хотелось иметь, поэтому решила поехать в Польшу. Увижу, понравится ли, но пока буду там,

– рассказала заробитчанка Яна Тимофеева.

Украина лидирует по количеству трудоспособного населения, которое ищет работу за рубежом. В то же время, по данным Всемирного банка, украинское государство является крупнейшим получателем денежных переводов в Европе.

Обратите внимание! Согласно прогнозу Национального банка, в 2021 году украинские заробитчане переведут в государство около 13 миллиардов долларов, что на целых 8% больше, чем в 2020 году.

В каких странах ждут украинцев

Выполнив все необходимые карантинные требования, украинские заробитчане могут попасть в ближние страны Европы. В частности, это:

Чехия;

Польша;

Литва.

В то же время самыми актуальными вакансиями остаются сезонные работы на фермах, мясокомбинатах, складах, заводах, фабриках и на строительстве.