График работы транспорта в новогоднюю ночь в Киеве несколько изменится. Так, работу "Киевского метрополитена" и наземного общественного транспорта продлят на 3 часа.

В ночь на 1 января в Киеве организуют перевозки маршрутами возле станций подземки, и после курсирования последних поездов метро, сообщили на Официальном портале Киева.

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19, 24, 31 декабря и 1 и 7 января в случае необходимости в зависимости от пассажиропотоков будут ограничивать или закрывать на вход станцию метро "Золотые ворота" на время проведения новогодних и рождественских мероприятий на Софийской площади.

В ночь на 1 января планируют организовать круглосуточную работу фуникулера.