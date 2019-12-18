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      График работы транспорта в новогоднюю ночь в Киеве

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      График работы транспорта в новогоднюю ночь в Киеве / 24 канал

      График работы транспорта в новогоднюю ночь в Киеве несколько изменится. Так, работу "Киевского метрополитена" и наземного общественного транспорта продлят на 3 часа.

      В ночь на 1 января в Киеве организуют перевозки маршрутами возле станций подземки, и после курсирования последних поездов метро, сообщили на Официальном портале Киева.

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      19, 24, 31 декабря и 1 и 7 января в случае необходимости в зависимости от пассажиропотоков будут ограничивать или закрывать на вход станцию метро "Золотые ворота" на время проведения новогодних и рождественских мероприятий на Софийской площади.

      В ночь на 1 января планируют организовать круглосуточную работу фуникулера.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Метро Транспорт Рождество Новогодние праздники Новости Киева
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