Видео с применением программы "Дия" в общественном заведении во французском городе в сети обнародовал журналист Олег Деренюга.

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Практическое использование COVID-сертификата в ЕС

На кадрах видно, что мужчина сидит с товарищем в ресторане. Далее к их столику подходит официант, который просит показать соответствующий QR-код.

Украинец открывает приложение "Дия" и находит международный сертификат о прохождении полного курса вакцинации от COVID 19. После этого предоставляет необходимые цифровые данные. Система считывает их, а валидация проходит успешно.

Редкое и прекрасное чувство гордости, что в нашей стране смогли сделать полезный сервис, который реально работает,

– прокомментировал Деренюга.

Напомним, ранее стало известно, что Украина и Грузия завершили взаимное признание сертификатов о вакцинации от COVID-19.

Практическое применение COVID-сертификата во Франции: смотрите видео

ЕС одобрил COVID-сертификаты Украины: что известно

Украинские COVID-сертификаты одними из первыми получили признание Евросоюза.

Утром 20 августа Украина технически присоединилась к системе. Теперь украинцы могут загрузить приложение, сгенерировать документ и без проблем путешествовать по странам ЕС.

В большинстве стран документ будет действующим в течение 180 дней.



Как получить COVID-сертификат / Инфографика 24 канала

Текст публикации Олеги Деренюги:

Попросили показать QR-код вакцинации во Франции. Показали код из приложения "Дия", официант его просканировал и, вуаля, все подтверждено и работает. Редкое и прекрасное чувство гордости, что в нашей стране смогли сделать полезный сервис, который реально работает!