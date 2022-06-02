В среду, 1 июня, столичные правоохранители заявили , что расследуют преступную деятельность владельцев известной сети ресторанов по легализации и выводу средств в Россию. Как стало известно "Украинской правде", речь идет о Tarantino family, принадлежащей Дмитрию Федотенкову.

"В ходе следствия правоохранители установили, что совладельцы сети ресторанов, несмотря на введенные санкции и полномасштабное вторжение России на территорию Украины, продолжили выводить средства на счета российской управляющей компании. Кроме того, установлено, что участники преступной группы причастны к незаконным завладениям земель , а также контролируют определенную часть строительного бизнеса на территории Киева", – рассказали в Нацполиции.

Напомним, что в 2019 году владелец "Укрстроя" Максим Никитась обвинил Дмитрия Федотенкова в рейдерском захвате компании путем подделки документов . Эта информация подтверждается и тем, что на сторону Никитася встали суды и Антирейдерская комиссия при Минюсте.

Но не дожидаясь судебных решений, новый "владелец", вместо того, чтобы заниматься строительством, начал масштабную распродажу имущества "Укрстроя" и вывод капиталов компании - только в первые месяцы было выведено более 4 млрд гривен. В результате рейдерства и хищения активов компания обанкротилась, часть ее недостроев (18 ЖК) взялся достроить "Киевгорстрой". Большинство комплексов недостроены до сих пор, из-за таких действий рейдеров пострадало более 40 тыс. человек.

В частности, в СМИ были широко обнародованы факты хищений на более чем 100 млн долларов. Тогда Дмитрию Федотенкову удалось ввести всех в заблуждение, навязав ложную точку зрения на ситуацию. В результате Никитась оказался в СИЗО, а Федотенков свободно разворовывал активы "Укрстроя". Теперь, когда оказывается, что рейдер "Укрстроя" работает в интересах России, возникает вопрос: не была ли вся эта история изначально спланирована российскими спецслужбами, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине?

Во всяком случае, теперь за Дмитрия Федотенкова взялись правоохранители – а значит, мы со временем будем знать всю правду. Жаль, что это не поможет вернуть потраченные на недостроенные квартиры деньги, потому что большая часть уже давно выведена из-за бизнесов рейдеров в РФ. Найдет ли теперь во время войны российский рейдер себе новую "крышу"?