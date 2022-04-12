Как установило следствие, подозреваемый не только делал себе карьеру в украинской власти, но даже служил в Вооруженных Силах. Таким образом, он собирал и передавал информацию своим кураторам из России.

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Как работал предатель

Подозреваемый – бывший сотрудник милиции в Донецкой области. С 2017 года работал в Главном департаменте внешней политики и европейской интеграции Администрации Президента Украины. Во время работы там наладил связи с чиновниками.

В следующем году вступил в ряды ВСУ и передавал россиянам информацию о руководстве батальона, ситуации на линии фронта. Также работал над возможностями вербовки командиров. Там он пробыл до 2021 года.

После службы в армии подозреваемый продолжил свою работу на агрессора. Он собирал информацию о подразделениях спецназначения в Кировоградской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях. Также он предоставлял России информацию о складах вооружения и топлива в Черкасской и Полтавской областях.

Мужчину задержали в Донецкой области. Там и зарегистрировано его место жительства.

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