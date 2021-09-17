Об этом сообщила представитель Верховной Рады в Конституционном Суде Украины Ольга Совгиря. КСУ признал неконституционными часть 1 статьи 81 и часть 1 статьи 82 УК.

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Судьи руководствовались документами международного права

Говорится о невозможности освобождения от отбывания наказания и замены неотбытой части наказания более мягким. Это касается лиц, осужденных к пожизненному лишению свободы.

Рада должна безотлагательно взяться за положения УК

Решение судей основано на документах международного права, практике Евросуда по правам человека и Суда ЕС. Также приняли во внимание юрисдикции европейских стран.

Ранее Европейский суд по правам человека в 2019 году в решении "Петухов против Украины №2" уже признал, что украинское законодательство в этом плане не соответствует Конвенции о защите прав человека и основных свобод,

– написала Совгиря.

Обратите внимание! Теперь Верховная Рада должна безотлагательно исправить перечисленные КСУ положения согласно Основному закону страны.

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Текст публикации Ольги Совгири:

Конституционный Суд признал неконституционной часть 1 статьи 81 и часть 1 статьи 82 Уголовного кодекса Украины в части невозможности освобождения от отбывания наказания и замены неотбытой части наказания более мягким для лиц, осужденных к отбыванию наказания в виде пожизненного лишения свободы.

Верховную Раду обязано безотлагательно привести положения Уголовного кодекса Украины в соответствие с Конституцией Украины и этим решением.

Ранее Европейский суд по правам человека в 2019 году в решении "Петухов против Украины №2" уже признал, что украинское законодательство в этом плане не соответствует Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Верховная Рада в марте 2021 года приняла в первом чтении законопроекты №4048 и №4049, направленные на приведение украинского законодательства в этом вопросе к европейским стандартам в сфере защиты прав и свобод человека.