Об этом заявила эксперт по вопросам нацбезопасности Анна Коваленко. По ее словам, этот запрет должен распространяться и на фирмы-посредники, представляющие интересы таких компаний.

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"На сегодняшний день это вопрос этики и внутренней ответственности руководителей украинских государственных компаний, которые проводят тендеры", – подчеркнула эксперт.

Коваленко отметила, что решение об установлении запрета на допуск партнеров Кремля на государственные тендеры должна принять Верховная Рада. В частности, по ее словам, следует внести изменения в законодательство о публичных закупках.

Любые другие формы запрета, по мнению эксперта, будут скорее обжалованы Антимонопольным комитетом. Следует также учесть заранее заключенные договорные отношения.

Недопустимо, чтобы во время войны принадлежащие государству Украина компании своими средствами поддерживали международных спонсоров войны. К сожалению, такие скандалы время от времени случаются. На днях СМИ сообщили о закупке "Укргазвидобуванням" и "Оператором ГТС Украины" трубной продукции китайских компаний, являющихся стабильными поставщиками нефтегазового сектора России. Все, что касается нефти и газа – оружие Кремля,

– резюмировала Анна Коваленко.

Ранее сообщалось, что китайские партнеры России в этом году через фирму-посредника выиграли на государственных тендерах в Украине более 2,6 миллиарда гривен.

Также отмечалось, что китайские трубники, поставляющие продукцию в Украину, являются многолетними партнерами Ирана.