Верховная Рада 29 апреля на внеочередном заседании может рассмотреть законопроект о расширении разрешения для полиции на использование электрошокеров. Проблема в том, что профильный комитет этот законопроект отклонил и отправил на обработку.

Инициатором законопроекта об использовании шокеров №4375 является премьер-министр Денис Шмыгаль. В Раду его направили еще осенью 2020 года.

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Законопроект отправили на доработку

Как рассказывает член профильного комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности Александра Устинова, законопроект провалили на комитете и отправили на доработку автору. Однако сейчас его пытаются подать на рассмотрение нардепам и, по словам Устиновой, собирают на это голоса "за".

Впервые за время работы Комитета этого созыва – законопроект не возвращают автору, а выносят в зал, вроде бы для отклонения, а на самом деле хотят протащить и собирают под это голоса!

– написала нардеп.

Устинова отмечает, что законопроект позволит расширить использование шокеров на административные правонарушения. "Остановили тебя за превышение скорости – не послушал – шокером! Вышел на протест, не то сделал – шокером!" – пишет Устинова. Шокеры уже закупили Как сообщает Александра Устинова, шокеры для полиции уже закупили на сумму 33 миллиона гривен. Соответствующий тендер уже провела Национальная полиция.

Расширение использования шокеров для полиции

В соответствии с пунктом 2 части четвертой статьи 42 Закона Украины "О Национальной полиции" шокер является специальным средством, которое полиция имеет право использовать.

Отдельно:

при задержании лица, оказывающего вооруженное сопротивление

пытается сбежать из-под стражи;

задержания вооруженного лица, которое угрожает применением оружия и других предметов, угрожающих жизни или здоровью людей.

Законопроектом перечень случаев хотят расширить и мотивируют это в частности меньшим вредом, который наносит шокер по сравнению с другими спецсредствами: устройств для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными снарядами несмертельного действия, или огнестрельного оружия.

В то же время применение электрошоковых устройств позволяет эффективно прекратить нарушения с задачей нарушителю меньшего вреда…,

– объясняют авторы законопроекта в записке.

Хотят разрешить шокеры в частности для задержания лица, которое совершило правонарушение и оказывает злостное неповиновение полицейскому. Сейчас в таком случае можно применять только резиновые и пластиковые дубинки.