Речь идет о законопроекте №5459-1. Он превращает НАБУ из государственного правоохранительного органа в центральный орган исполнительной власти со специальным статусом.

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Что изменится

Теперь бюро должно расследовать не только дела в отношении топ-корупционеров, но и "другие уголовные правонарушения".

Важно, что из закона О НАБУ исключили положение о том, что бюро "образуется Президентом Украины в соответствии с этим и другими законами Украины". Теперь орган образуется в соответствии с этим законопроектом.

Правительство будет координировать НАБУ

Деятельность НАБУ будет координировать Кабмин. Следовательно правительство будет:

  • одобрять проект Антикоррупционной стратегии,
  • рассматривать письменный отчет о деятельности бюро,
  • утверждать положения о Совете общественного контроля при НАБУ,
  • назначать лиц в состав Комиссии по проведению внешней независимой оценки эффективности деятельности НАБУ.

Однако Кабмин не будет утверждать положения о НАБУ. Директор НАБУ будет одобрять положение о структурных подразделениях, должностные инструкции работников бюро без согласования с правительством.

Кто будет назначать директора НАБУ

Директора НАБУ назначает и увольняет с должности тоже Кабмин. Уволить чиновника также может правительство. Однако, только если за это проголосует не меньше 2 третей должностного состава Кабмина и для увольнения будут основания, определенные законом.

Какие условия, чтобы стать директором НАБУ

  • высшее юридическое образование;
  • стаж работы в области права не меньше 10 лет;
  • опыт работы на руководящих должностях в государственных органах, учреждениях, организациях, в том числе за границей или в международных организациях не меньше пяти лет;
  • владение государственным языком.

Если директор НАБУ прекращает свои полномочия, их выполняет заместитель. Эта норма действует до дня назначения нового главы НАБУ.


Новый статус НАБУ / Инфографика Fight Corruptor

Какие изменения в конкурсной комиссии

Отныне в конкурсную комиссию по отбору директора НАБУ должны входить 3 человека, которых определяет президент. Членов, определенных Верховной Радой, не будут делегировать. Вместо парламента еще троих человек будет предлагать Кабмин.

Кроме того, троих человек правительство будет определять на основании предложений международных и иностранных организаций. Министерство иностранных дел Украины должно определить перечень таких организаций.

Что этому предшествовало

  • В августе 2020 года Конституционный Суд признал неконституционным назначение Артема Сытника на должность главы НАБУ.
  • Утверждали, что президент не имел полномочий назначать директора бюро.
  • В марте у Владимира Зеленского заявили, что Сытник останется директором НАБУ до конца своей каденции. Однако срок его полномочий истекает в апреле 2022 года.
  • Законопроект о статусе НАБУ в первом чтении поддержали еще в мае 2021 года.