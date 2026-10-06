Соответствующий указ подписал Владимир Зеленский. С текстом документа можно ознакомиться на сайте президента Украины.

Что известно о назначении?

Указ о соответствующих кадровых решениях Зеленский подписал 5 октября. Документ вносит изменения в акт от 29 мая 2020 года, которым был создан этот консультативный орган. Указ вступает в силу со дня публикации.

Назначить Клименко Игоря Владимировича – секретаря Рады национальной безопасности и обороны Украины – председателем Рады экспертов по вопросам энергетической безопасности,

– говорится в документе.

Руководство этой Радой традиционно закреплено за главой Совета национальной безопасности и обороны. Александр Литвиненко занимал эту должность с марта 2024 года по июль 2025 года, однако после увольнения оставался председателем Рады экспертов, несмотря на назначение Рустема Умерова секретарем СНБО. Теперь эту должность вернули действующему секретарю.

Отметим, что Игорь Клименко возглавил СНБО 3 августа 2026 года. Его предшественника на этом посту Рустема Умерова назначили руководителем Службы внешней разведки. До этого Клименко более трех лет возглавлял МВД после гибели Дениса Монастырского в феврале 2023 года, а еще раньше руководил Национальной полицией.

Напомним, что 14 сентября президент назначил Игоря Клименко т руководителем Национального координационного центра кибербезопасности. Этот орган также действует при СНБО.