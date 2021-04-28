Верховная Рада одобрила один из законопроектов о рынке земли. Этот шаг позволит разблокировать возможность продажи сельскохозяйственной земли.

Сейчас депутаты поддержали законопроект №2194. За него проголосовали 284 народных депутатов. Впереди – голосование за другой, который касается земельных аукционов.

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Внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений, которым предусматривается передача земель в собственность общин.

Его задачей является реформирование управления в сфере земельных отношений, а также упрощенный доступ населению и бизнесу к земле. Речь идет об отмене лишних разрешений и тому подобное.

Внесение изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них через электронные аукционы.

Документ регулирует правовое обеспечение прозрачности аукционов.

Обратите внимание! По словам председателя партии "Слуга народа" Александра Корниенко, эти законопроекты фактически являются завершением земельной реформы в Украине.

Главное о земельной реформе

28 апреля 2020 года президент Владимир Зеленский подписал закон, который открывает в Украине рынок земли с 1 июля 2021 года.

Согласно ему, С 2021 года землю смогут покупать только физические лица, юрлица – только с 2024 года.

Иностранцы будут иметь право покупать землю только после проведения референдума.

Продажа земель государственной собственности запрещена.



Главное о рынке земли в Украине / инфографика 24 канала