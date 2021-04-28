Рада одобрила законопроект о рынке земли и разблокировала свою работу
Верховная Рада одобрила один из законопроектов о рынке земли. Этот шаг позволит разблокировать возможность продажи сельскохозяйственной земли.
Источник:24 канал
Сейчас депутаты поддержали законопроект №2194. За него проголосовали 284 народных депутатов. Впереди – голосование за другой, который касается земельных аукционов.
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Законопроект №2194
- Внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений, которым предусматривается передача земель в собственность общин.
- Его задачей является реформирование управления в сфере земельных отношений, а также упрощенный доступ населению и бизнесу к земле. Речь идет об отмене лишних разрешений и тому подобное.
Законопроект №2195
- Внесение изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них через электронные аукционы.
- Документ регулирует правовое обеспечение прозрачности аукционов.
Главное о земельной реформе
- 28 апреля 2020 года президент Владимир Зеленский подписал закон, который открывает в Украине рынок земли с 1 июля 2021 года.
- Согласно ему, С 2021 года землю смогут покупать только физические лица, юрлица – только с 2024 года.
- Иностранцы будут иметь право покупать землю только после проведения референдума.
- Продажа земель государственной собственности запрещена.
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