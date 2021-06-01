Голосование за законопроект главы государства состоялось 1 июня. За так называемый "суд в смартфоне" проголосовали 276 народных избранников.

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Профильный комитет отклонил поправки нардепов

Несмотря на то, что нардепы внесли в законопроект более 30 поправок, всех их профильный комитет решил отклонить. Поэтому документ остался в первоначальном варианте.

Что предлагает закон о "суде в смартфоне":

Материалы смогут создавать, собирать, хранить и передавать в специальной информационной системе досудебного расследования в уголовном производстве.

Пользоваться ею смогут судьи, следователи, адвокаты и другие участники уголовного производства.

Материалы будут храниться в электронном формате, однако по желанию их могут переводить в бумажную форму.

Документы, завизированные с помощью электронной подписи, будут признаваться оригиналами.

Обратите внимание! Закон должен подписать президент Зеленский. Документ вступит в силу на следующий день после публикации. Действовать же положения закона начнут уже через полгода после публикации.