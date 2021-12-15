"За" проголосовали 348 нардепов. Теперь у города историческое название.

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Владимир Волынский изменит название

Верховная Рада приняла решение о переименовании города Владимир-Волынский Владимир-Волынского района Волынской области,

– говорится в твиттере Рады.

Согласно пояснительной записке, переименование города инициировали его жители. Все для того, чтобы вернуть историческое название Владимир. Именно так будет называться город.

Народные депутаты проголосовали за проект постановления №6378 о переименовании города Владимир-Волынский Владимир-Волынского района Волынской области.



Нардепы приняли решение о переименовании Владимир-Волынского / Скриншот голосования Рады

Решение о переименовании города перед этим: