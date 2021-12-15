"За" проголосовали 348 нардепов. Теперь у города историческое название.
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Владимир Волынский изменит название
Верховная Рада приняла решение о переименовании города Владимир-Волынский Владимир-Волынского района Волынской области,
– говорится в твиттере Рады.
Согласно пояснительной записке, переименование города инициировали его жители. Все для того, чтобы вернуть историческое название Владимир. Именно так будет называться город.
Народные депутаты проголосовали за проект постановления №6378 о переименовании города Владимир-Волынский Владимир-Волынского района Волынской области.
Нардепы приняли решение о переименовании Владимир-Волынского / Скриншот голосования Рады
Решение о переименовании города перед этим:
- поддержала территориальная община на общественных слушаниях;
- впоследствии согласовал, в соответствии с законодательством, Владимир-Волынский городской и Волынский областной совет;
- после этого комитет Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал представление Волынского областного совета.