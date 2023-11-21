О результатах голосования по назначению Коваля на должность главы Фонда государственного имущества Украины сообщил нардеп Ярослав Железняк. Как свидетельствует сообщение депутата, "за" проголосовало 279 нардепов, пишет 24 канал.
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Коваль заявил о перезагрузке работы Фонда
Коваль был начальником Ровенской ОГА более 4 лет. В своих соцсетях он прокомментировал назначение на должность главы Фонда государственного имущества.
Коваль отметил, что важно перезагрузить работу Фонда.
Именно на это учреждение и на меня, как нового руководителя, возлагается большая ответственность – работать на победу Украины. Задача, чтобы все средства, сгенерированные фондом, шли на обороноспособность и укрепление государства,
– отметил он.
До сентября 2023 года главой Фонда госимущества был Рустем Умеров. Однако он возглавил Минобороны после отставки Алексея Резникова.
Кресло главы ФГИУ предлагали руководительнице Антимонопольного комитета Украины Ольге Пищанской.
Пищанская отказалась от новой должности и впоследствии покинула Антимонопольный комитет. Вместо нее АМКУ возглавил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Что известно о Ковале
- Как пишет Forbes, до попадания в политику Коваль был банкиром и бизнесменом. В 2004 – 2006 годах работал в кредитном департаменте Укргазбанка.
- В 2006 – 2019 годах был соучредителем или возглавлял предприятия в аграрной, транспортной и строительной отраслях. В 2018 году он вступил в должность заместителя председателя совета Всеукраинской дорожной ассоциации.
- Журналисты Bihus.info установили, что фирма "ВВВ Монтаж", занимающаяся строительством дорог, при руководстве Коваля выигрывала крупнейшие профильные тендеры в Ровенской области. Журналисты связывали Коваля с тогдашним председателем облсовета Александром Данильчуком.
- После того, как Коваль возглавил Ровенскую ОГА, самые большие подряды на строительство дорог в Ровенской области, по данным журналистов, получали фирмы, связанные с "ВВВ Монтаж". Владельцем фирмы был помощник и советник Коваля Алексей Пустовит.
- В 2020 году был кандидатом в мэры Ровно от "Слуги народа", заняв третье место. Коваль – вице-президент Федерации греко-римской борьбы Украины.