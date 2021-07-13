Говорится также об увеличении зарплат для сотрудников АМКУ. Об этом говорится в пояснительной записке, обнародованной на сайте парламента.
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245 – за. Решение принято! Против – 20, воздержались – 16, не голосовали – 25,
– подытожил Дмитрий Разумков.
Стоит отметить, что профильный комитет по вопросам антикоррупционной политики во время заседания 12 июля признал:
- законопроект №5431, который предусматривает проведение реформы законодательства о защите экономической конкуренции, не соответствует требованиям антикоррупционного законодательства.
Со своей стороны НАПК признало проект закона коррупционным. Категорически против него выступили и Ассоциация юристов Украины, Американская торговая палата и ряд других общественных и профессиональных ассоциаций, экспертов.