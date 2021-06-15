Первый документ отменяет требование к кандидатам на должность прокурора обязательно иметь 2 года стажа работы в области права. За соответствующее решение проголосовали 276 парламентариев. В то же время законопроект №5157 о реформе поддержали 293 нардепа.

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Что предусматривает законопроект о назначении прокуроров

Документ позволит по желанию стажироваться в прокуратуре, чтобы получить стаж для назначения на должность прокурора окружной прокуратуры. Это поможет снизить нагрузку на других работников окружной прокуратуры, ведь можно будет перевести на стажеров несложные уголовные производства и другие незначительные дела.

На стажировку будут принимать на вакантные или временно вакантные должности. Зарплату будут платить в результате экономии фонда зарплаты, поэтому дополнительных расходов бюджетных средств не будет.

Документ сокращает срок спецподготовки прокуроров, он будет включать 2 стадии:

изучение основ организации работы в прокуратуре и правил прокурорской этики в тренинговом центре прокуроров,

стажировка в должности прокурора.

Кандидата на стажировку будут определять на конкурсной основе в соответствии с рейтингом на квалификационном экзамене.

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Кстати, закон четко определяет полномочия прокурора-стажера:

он не может работать на должности старшего прокурора группы прокуроров,

не может выполнять процессуальное руководство в уголовном производстве о тяжких и особо тяжких преступлениях,

запрещено выполнять работу в Офисе генпрокурора и облпрокуратуры.

Главное о документе №5157

Согласно закону, для того, чтобы работать в Офисе генпрокурора, областной или окружной прокуратуры лицо должно обязательно пройти аттестацию. Заметим, говорится и о случаях восстановления в должности по решению суда. Для этого создадут постоянные кадровые комиссии.