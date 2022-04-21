"Рада продлила действие военного положения в Украине с 5:30 25 апреля еще на 30 суток", – написал Гончаренко.

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Ограничение военного положения

Во время военного положения действует ряд ограничений. В частности, запрещено организовать массовые мероприятия, мирные собрания и митинги. Кроме этого, действуют следующие правила:

нельзя отменить полномочия президента, правительства, Верховной рады, омбудсмена, судов, органов прокуратуры и т.п.;

запрещено вносить правки в Конституцию Украины и Крыма;

не законны любые выборы и референдумы;

запрещено ущемлять права и свободы человека и гражданина. Речь идет об уровне права, невозможности лишения гражданства, неотъемлемом праве на жизнь, праве на свободу и личной неприкосновенности;

запрещено использовать режим военного положения, чтобы применять пытки, жестокое обращение или наказание, унижающие человеческое достоинство. ​