Внеочередное заседание созвал президент Владимир Зеленский. Его проведут после пленарного.
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Что рассмотрят
В повестку дня внесли 14 пунктов. Рассматривать будут несколько законопроектов о ратификации различных соглашений:
- ратификация соглашения между Кабмином и эстонским правительством о техническом и финансовом сотрудничестве;
- соглашение между Украиной и Данией о проведении оплачиваемых видов деятельности членами семей дипломатов и консулов;
- Изменения в Финансовое соглашение (проект "Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины") между Украиной и Европейским инвестиционным банком;
- ратификация соглашения о вкладе между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития. Договоренность касается участия Украины в Фонде Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среды;
- законопроект о ратификации Гарантийного соглашения "Проект развития АО "Укрпочта": Логистическая сеть и Сельское отделение" между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития;
- ратификация соглашения между Украиной и Финляндией о взаимной охране информации с ограниченным доступом.
Среди прочего должны рассмотреть законопроект "Об энергетической эффективности", об альтернативных видах топлива по развитию производства биометана, присоединение Украины к Конвенции о Европейском институте леса и тому подобное.
Распоряжение о внеочередном заседании / Фото ВРУ
Распоряжение о внеочередном заседании / Фото ВРУ