Внеочередное заседание созвал президент Владимир Зеленский. Его проведут после пленарного.

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Что рассмотрят

В повестку дня внесли 14 пунктов. Рассматривать будут несколько законопроектов о ратификации различных соглашений:

ратификация соглашения между Кабмином и эстонским правительством о техническом и финансовом сотрудничестве;

соглашение между Украиной и Данией о проведении оплачиваемых видов деятельности членами семей дипломатов и консулов;

Изменения в Финансовое соглашение (проект "Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины") между Украиной и Европейским инвестиционным банком;

ратификация соглашения о вкладе между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития. Договоренность касается участия Украины в Фонде Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среды;

законопроект о ратификации Гарантийного соглашения "Проект развития АО "Укрпочта": Логистическая сеть и Сельское отделение" между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития;

ратификация соглашения между Украиной и Финляндией о взаимной охране информации с ограниченным доступом.

Среди прочего должны рассмотреть законопроект "Об энергетической эффективности", об альтернативных видах топлива по развитию производства биометана, присоединение Украины к Конвенции о Европейском институте леса и тому подобное.



Распоряжение о внеочередном заседании / Фото ВРУ



Распоряжение о внеочередном заседании / Фото ВРУ