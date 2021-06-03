Соответствующий законопроект поддержали 334 народных избранника. Инициатором документа стала заместитель председателя Верховной Рады, народный депутат от "Батькивщины" Елена Кондратюк.

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Авторы проекта закона отметили, что закон "О рекламе", который сейчас действует в Украине, приняли еще в 1996 году. С тех пор отрасль рекламы значительно изменилась. А особенно эти изменения коснулись наружной рекламы.

Как отметили в пояснительной записке к законопроекту, в сфере размещения наружной рекламы сложился целый комплекс проблем, требующих законодательного регулирования. Говорится о:

неопределенности порядка выдачи разрешений на размещение наружной рекламы,

отсутствие единого согласованного и комплексного законодательного порядка регулирования размещения наружной рекламы.

Из-за этого есть значительные риски возникновения коррупции в сфере регулирования размещения наружной рекламы на местном уровне.

Что предлагает законопроект

устанавливает критерии и требования по идентификации рекламы;

определяет требования по размещению социальной рекламы;

расширяет перечень требований и ограничений по размещению наружной рекламы;

регулирует порядок размещения рекламы на транспортных средствах и тому подобное.

Также документ предусматривает введение кодирования каждого рекламного средства штрих-кодом, который будет содержать сведения о владельце и конструкции.