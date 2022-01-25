Соответствующие изменения в законопроект №4278 поддержали во время заседания Верховной Рады 25 января.
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247 – "за". Решение принято!
– подытожил Руслан Стефанчук.
Рада увеличила лимит налогообложения на интернет-покупки за рубежом / Скриншот с видео
Что известно о законопроекте
Стоит отметить, что согласно документу, облагаться налогом будет только часть суммарной фактурной стоимости, которая "превышает эквивалент 150 евро, с учетом пошлины, подлежащей уплате".
Целью является совершенствование, удешевление и повышение эффективности администрирования налога на добавленную стоимость в отношении операций по ввозу товаров на таможенную территорию Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях, а также упрощения уплаты этого налога,
– говорится в пояснительной записке.
Предлагается также установить возможность отсрочки уплаты налога в течение 30 дней с даты оформления временного реестра с одновременным представлением дополнительного реестра.