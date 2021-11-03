Соответствующее решение парламентарии одобрили во время заседания 3 ноября.
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320 – за! Решение принято. Прошу профильный комитет вместе с аппаратом оформить постановление вследствие принятого нами решения. Спасибо господину Любченко за работу,
– отметил Руслан Стефанчук.
Рада уволила Любченко с должности министра экономики / Скриншот
Работа Любченко в правительстве
- Алексей Любченко занял должность в Кабмине в мае 2021. В кресло главы Минэкономики он сел после увольнения Игоря Петрашко.
- На время отсутствия Дениса Шмыгаля именно Алексей Любченко, как первый вице-премьер, должен был исполнять обязанности главы правительства.
К слову, в сентябре источники 24 канала сообщали, что Алексей Любченко является одним из наиболее вероятных кандидатов в премьер-министры и может вскоре заменить Дениса Шмыгаля.