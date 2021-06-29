Начало внеочередного заседания запланировано на 16.00. В среднем 1 июля планируют рассмотреть 9 законопроектов.

Важно Нужен закон о лоббизме, – Разумков объяснил, как следует дополнить закон об олигархах

Какие законодательные инициативы планируют рассмотреть:

законопроект о реформировании сферы градостроительной деятельности,

законопроект о коренных народах Украины,

законопроект об олигархах;

законопроект о направлении средств из "Большой стройки" на реставрацию культурных памятников;

налоговый законопроект.

Касательно налогового законопроекта нардеп Ярослав Железняк отметил, что комитет рекомендовал поддержать версию этого документа, которую ранее предложило правительство.

Там наравне с поднятием ставок для крупного бизнеса, куча вредных норм для обычных граждан, фермеров, предпринимателей, владельцев квартир и т.п.,

– пояснил Железняк.

Также парламентарии рассмотрят законопроект об олигархах. Еще 20 июня Дмитрий Разумков также заявил, что ВР рассмотрит законопроект "раньше, чем ожидалось".

Что предусматривает законопроект об олигархах

В начале июня президент Зеленский подал в Верховную Раду как неотложный законопроект о деолигархизации. Его главная задача – превратить олигархов в бизнесменов, чтобы не допустить их влияния на экономику Украины.

Законопроект предлагает создать реестр олигархов. Для получения статуса олигарха надо отвечать по меньшей мере трем критериям из четырех: