13:07
23 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ ТОМОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сужение Киселева. Боярышня Захарова
      Вєсті Кремля
      21:27, 22 октября
      Вести.UA. Терминатор Витальевич. Какао Садового
      Вєсті.UA
      20:52, 22 октября
      Какую бизнес-империю спрятал скандальный ректор Згуровский за рубежом
      ЦРУ
      21:59, 18 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Государственные награды и не только
      Згадати все
      22:30, 19 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ ТОМОС

      Рада приняла госбюджет-2019: куда пойдут деньги украинцев

      436 Читати новину українською

      Верховная Рада в первом чтении поддержала проект главной сметы на 2019 год и отправила его на доработку в Кабмин. Хоть и с серьезными замечаниями нардепов.

      В частности, из-за того, что на четверть увеличиваются расходы на правоохранительные органы: полицию и СБУ, а на образование и медицину запланировано меньше средств.

      Читайте также: Правительство усилит контроль за предоставлением субсидий: детали

      Минимальная зарплата запланирована 4 тысячи гривен. Курс доллара будет 29,4 гривны. Инфляция – не больше 7% при росте экономики – 3%. В документе доходы на 200 миллиардов гривен превышают запланированные расходы, оба показателя более триллиона.

      В Счетной палате бюджет раскритиковали. Мол, доход можно значительно увеличить за счет налога на прибыль крупных предприятий, а долги, которые Украина собирается взять в 2019 году – слишком дорогие.

      Планируется позаимствовать 346 миллиардов гривен это четверть бюджета, не слишком надежный и дешевый источник поступлений,
      – сказал председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.

      Профильный комитет насторожило, что в доходную часть посчитали средства с приватизации предприятий, хотя ни разу это реальных денег стране не дало. А цифру закладывают уже 3 год подряд. Есть замечания и к расходам, на социальные сферы просят увеличить.

      Также Депутатам не нравится, что на медицину денег не хватает, например, на скорую помощь надо еще 8 миллиардов. При этом на силовой блок в этом году финансирование увеличили аж на 18 миллиардов гривен.

      Снова правоохранителям полиции, прокуратуре увеличивают финансирование, хотя уровень преступности у нас не улучшился, а общественные активисты не чувствуют себя свободно в нашей стране,
      – отметила народный депутат Украины от "Самопомочи" Татьяна Острикова.

      Также в "Самопомочи" уже не первый год требуют сделать прозрачным бюджет на армию, чтобы исключить кражи в оборонной сфере. А в коалиции радуются уже тому, что правительство не уменьшает расходы на армию.

      "Для "Народного Фронта" главной задачей было то, что 5 % ВВП будет профинансировано на мероприятия по нацбезопасности и обороны", – прокомментировал председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

      Чтобы цифры, которые пока записаны на бумаге, стали реальными, нардепы по старой схеме должны внести изменения в бюджетный и налоговый кодексы.

      Читайте также: Почему в Украине растет стоимость кредитов: объяснение эксперта

      Сегодня, 18 октября, депутаты в первом чтении приняли среднесрочное бюджетное планирование. Также они хотят готовить показатели сметы на 3 года вперед.

      Автор: Анна Калюжная
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Деньги Бюджет-2019 Бюджет
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за 18 октября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук