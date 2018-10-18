Рада приняла госбюджет-2019: куда пойдут деньги украинцев

Верховная Рада в первом чтении поддержала проект главной сметы на 2019 год и отправила его на доработку в Кабмин. Хоть и с серьезными замечаниями нардепов.

В частности, из-за того, что на четверть увеличиваются расходы на правоохранительные органы: полицию и СБУ, а на образование и медицину запланировано меньше средств.

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Минимальная зарплата запланирована 4 тысячи гривен. Курс доллара будет 29,4 гривны. Инфляция – не больше 7% при росте экономики – 3%. В документе доходы на 200 миллиардов гривен превышают запланированные расходы, оба показателя более триллиона.

В Счетной палате бюджет раскритиковали. Мол, доход можно значительно увеличить за счет налога на прибыль крупных предприятий, а долги, которые Украина собирается взять в 2019 году – слишком дорогие.

Планируется позаимствовать 346 миллиардов гривен – это четверть бюджета, не слишком надежный и дешевый источник поступлений,

– сказал председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.

Профильный комитет насторожило, что в доходную часть посчитали средства с приватизации предприятий, хотя ни разу это реальных денег стране не дало. А цифру закладывают уже 3 год подряд. Есть замечания и к расходам, на социальные сферы просят увеличить.

Также Депутатам не нравится, что на медицину денег не хватает, например, на скорую помощь надо еще 8 миллиардов. При этом на силовой блок в этом году финансирование увеличили аж на 18 миллиардов гривен.

Снова правоохранителям полиции, прокуратуре увеличивают финансирование, хотя уровень преступности у нас не улучшился, а общественные активисты не чувствуют себя свободно в нашей стране,

– отметила народный депутат Украины от "Самопомочи" Татьяна Острикова.

Также в "Самопомочи" уже не первый год требуют сделать прозрачным бюджет на армию, чтобы исключить кражи в оборонной сфере. А в коалиции радуются уже тому, что правительство не уменьшает расходы на армию.

"Для "Народного Фронта" главной задачей было то, что 5 % ВВП будет профинансировано на мероприятия по нацбезопасности и обороны", – прокомментировал председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

Чтобы цифры, которые пока записаны на бумаге, стали реальными, нардепы по старой схеме должны внести изменения в бюджетный и налоговый кодексы.

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Сегодня, 18 октября, депутаты в первом чтении приняли среднесрочное бюджетное планирование. Также они хотят готовить показатели сметы на 3 года вперед.