Рада приняла закон о противодействии отмыванию денег: что изменится

Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект № 2179 о противодействии отмыванию средств, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

За закон проголосовали 246 нардепов.

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Что предусматривает закон о противодействии отмыванию средств:

введение общепринятой терминологии в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем;

увеличение пороговой суммы и уменьшение количества признаков для обязательной отчетности о финансовых операциях, о которых банки, страховщики, кредитные союзы, ломбарды, биржи, платежные организации и другие финансовые учреждения обязаны были сообщать Госфинмониторинг;

остается обязанность сообщать о финансовых операциях на сумму более 400 тысяч гривен (сейчас 150 тысяч гривен) и связанных с наличными, переводом средств за границу политически важными лицами;

введение международного инструментария замораживание активов, совершенствование законодательных аспектов, которые влияют на качество расследования преступлений по отмыванию доходов;

обязанность для платежных систем сопровождать денежные переводы от плательщика и получателя перевода.

Что говорят о новом законе в правительстве?

Глава Минфина Оксана Маркарова просила депутатов поддержать проект закона. По ее словам, этот закон важен для европейских партнеров Украины, для получения макрофинансовой помощи и евроинтеграции.

Маркарова отметила, что большинство стран-партнеров Украины давно борются с отмыванием средств.

Она добавила, что этим законом улучшат условия для "добросовестных граждан" и будут ориентироваться на тех, кто отмывает средства, полученные преступным путем.