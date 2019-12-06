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      Рада приняла закон о противодействии отмыванию денег: что изменится

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      Парламент принял закон о борьбе с отмыванием денег / pabu.com.ua

      Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект № 2179 о противодействии отмыванию средств, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

      За закон проголосовали 246 нардепов.

      К теме: Грязные деньги: Еврокомиссия обнародовала страны "черного списка"

      Что предусматривает закон о противодействии отмыванию средств:

      • введение общепринятой терминологии в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем;
      • увеличение пороговой суммы и уменьшение количества признаков для обязательной отчетности о финансовых операциях, о которых банки, страховщики, кредитные союзы, ломбарды, биржи, платежные организации и другие финансовые учреждения обязаны были сообщать Госфинмониторинг;
      • остается обязанность сообщать о финансовых операциях на сумму более 400 тысяч гривен (сейчас 150 тысяч гривен) и связанных с наличными, переводом средств за границу политически важными лицами;
      • введение международного инструментария замораживание активов, совершенствование законодательных аспектов, которые влияют на качество расследования преступлений по отмыванию доходов;
      • обязанность для платежных систем сопровождать денежные переводы от плательщика и получателя перевода.

      Что говорят о новом законе в правительстве?

      Глава Минфина Оксана Маркарова просила депутатов поддержать проект закона. По ее словам, этот закон важен для европейских партнеров Украины, для получения макрофинансовой помощи и евроинтеграции.

      Маркарова отметила, что большинство стран-партнеров Украины давно борются с отмыванием средств.

      Она добавила, что этим законом улучшат условия для "добросовестных граждан" и будут ориентироваться на тех, кто отмывает средства, полученные преступным путем.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Оксана Маркарова Деньги Коррупция
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