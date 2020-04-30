Рада продлила налоговые льготы на время карантина: что известно
Верховная Рада поддержала за основу законопроект №3329-д "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы относительно дополнительной поддержки налогоплательщиков на период карантина".
За проголосовали народных избранников, сообщает 24 канал.
Текст законопроекта №3329-2 опубликован на сайте Верховной Рады.
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Что предусматривает законопроект:
- освобождение от НДФЛ и военного сбора зарплат медиков и сотрудников, которые борются с COVID-19;
- продление до конца карантина ранее введенных налоговых льгот и послаблений в администрировании;
- продление еще на месяц освобождения ФЛП от ЕСВ за себя;
- неначисление штрафов и пени за просрочки выплат по потребительским кредитам до 31 июля.
- уменьшение минимального размера уставного капитала банков с 500 миллионов до 200 миллионов гривен и продолжение упрощенных процедур капитализации банков до 1 августа 2024 года.
Что еще предусматривает законопроект / Инфографика с фейсбук-страницы Ярослава Железняка
Заметим, что по состоянию на 30 апреля в Украине подтвердили 10 406 случаев коронавируса, 1 238 человек выздоровели, а 261 – умерли. Правительство продлило карантин до 11 мая.
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