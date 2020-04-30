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      Рада продлила налоговые льготы на время карантина: что известно

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      Рада поддержала законопроект
      Рада поддержала законопроект / Пресс-служба Кабмина

      Верховная Рада поддержала за основу законопроект №3329-д "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы относительно дополнительной поддержки налогоплательщиков на период карантина".

      За проголосовали  народных избранников, сообщает 24 канал.

      Текст законопроекта №3329-2 опубликован на сайте Верховной Рады.

      К теме Кабмин согласовал распределение денег на выплаты медикам 300% надбавки

      Что предусматривает законопроект:

      • освобождение от НДФЛ и военного сбора зарплат медиков и сотрудников, которые борются с COVID-19;
      • продление до конца карантина ранее введенных налоговых льгот и послаблений в администрировании;
      • продление еще на месяц освобождения ФЛП от ЕСВ за себя;
      • неначисление штрафов и пени за просрочки выплат по потребительским кредитам до 31 июля.
      • уменьшение минимального размера уставного капитала банков с 500 миллионов до 200 миллионов гривен и продолжение упрощенных процедур капитализации банков до 1 августа 2024 года.

      закон 3329-2 податки коронавірус медики зарплати
      Что еще предусматривает законопроект / Инфографика с фейсбук-страницы Ярослава Железняка

      Заметим, что по состоянию на 30 апреля в Украине подтвердили 10 406 случаев коронавируса, 1 238 человек выздоровели, а 261 – умерли. Правительство продлило карантин до 11 мая.

      Обратите внимание! ФЛП и малообеспеченным семьям будут платить пособие на детей, оформить его можно онлайн – больше здесь.

      вихід карантин україна план коронавірус
      Как Украина будет выходить из карантина / Инфографика 24 канала

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости политики Новости Украины Здоровье Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Верховная Рада Зарплата Законодательство Налоги
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