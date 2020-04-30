Рада продлила налоговые льготы на время карантина: что известно

Верховная Рада поддержала за основу законопроект №3329-д "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы относительно дополнительной поддержки налогоплательщиков на период карантина".

За проголосовали народных избранников, сообщает 24 канал.

Текст законопроекта №3329-2 опубликован на сайте Верховной Рады.

К теме Кабмин согласовал распределение денег на выплаты медикам 300% надбавки

Что предусматривает законопроект:

освобождение от НДФЛ и военного сбора зарплат медиков и сотрудников, которые борются с COVID-19;

продление до конца карантина ранее введенных налоговых льгот и послаблений в администрировании;

продление еще на месяц освобождения ФЛП от ЕСВ за себя;

неначисление штрафов и пени за просрочки выплат по потребительским кредитам до 31 июля.

уменьшение минимального размера уставного капитала банков с 500 миллионов до 200 миллионов гривен и продолжение упрощенных процедур капитализации банков до 1 августа 2024 года.



Что еще предусматривает законопроект / Инфографика с фейсбук-страницы Ярослава Железняка

Заметим, что по состоянию на 30 апреля в Украине подтвердили 10 406 случаев коронавируса, 1 238 человек выздоровели, а 261 – умерли. Правительство продлило карантин до 11 мая.

Обратите внимание! ФЛП и малообеспеченным семьям будут платить пособие на детей, оформить его можно онлайн – больше здесь.



Как Украина будет выходить из карантина / Инфографика 24 канала