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      Рада разрешила восстанавливать на службе люстрированных генералов

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      Верховная Рада Украины разрешила восстанавливать на службе люстрированных офицеров высшего состава.

      За законопроект о внесении изменений в закон об очищении власти (№1841) о дополнительных мерах по обеспечению обороноспособности государства проголосовал 241 народный депутат.

      Верховная Рада приняла этот закон с поправками депутата Андрея Тетерука. Согласно этим поправкам, "закон будет действовать до принятия основных поправок в закон об очищении власти".

      Лидер фракции "Блока Петра Порошенко" Юрий Луценко во время обсуждения законопроекта подчеркнул, что его фракция поддержит закон, если он "будет касаться особого порядка назначения руководителей исключительно военных подразделений". По его словам, речь идет о Министерстве обороны, Генеральном штабе, Национальной гвардии и пограничной службе.

      Все другие правоохранительные и другие органы не попадают под действие закона,
      — заявил Луценко.

      Законопроектом предусматривается, что министр внутренних дел Украины, министр обороны Украины, председатель Службы безопасности Украины и руководители других военных формирований имеют право вносить мотивированное ходатайство президенту Украины о неприменении запрета занимать должности, в отношении которых осуществляются меры по очистке власти (люстрации), к лицам высшего офицерского состава, занимающим (занимавшим) должности в органах внутренних дел, СБУ, Минобороны, Вооруженных силах Украины и других созданных в соответствии с законами воинских формированиях.

      Напомним, партия "Самопомич" считает необходимым восстанавлить на службе военных генералов поименно, чтобы не допустить ситуации, когда прикрываясь потребностями войны, люстрации будут избегать люди, служившие режиму Януковича.

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      Теги: Новости политики Война на Донбассе Верховная Рада Люстрация
      Источник: Телеканал новостей "24"
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      Новости за 27 января 2015
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