Рада ввела единый счет для уплаты налогов и сборов

Верховная Рада окончательно приняла 2 законопроекта, которые должны внедрить единый счет для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Это – законопроекты "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внедрения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" (№1049) и – о внесении аналогичных изменений в Налоговый кодекс Украины (№1051).

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Эти законы решат проблему переплаты налогов предпринимателями, когда на одном счету – переплата, на другом – недоплата, а предпринимателя все равно штрафуют, рассказал нардеп от "Слуги народа", председатель Комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

Кроме того, отныне единый счет синхронизируется с электронным кабинетом налогоплательщика. Поэтому через единый счет можно будет оплатить не только государственные, но и местные налоги.

Однако пока Государственная налоговая и Государственная казначейская службы не готовы ко внедрению этого механизма. Поэтому им дали время до 2021 года подготовить соответствующие системы.