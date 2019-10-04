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      Рада ввела единый счет для уплаты налогов и сборов

      51 Читати новину українською
      В Украине заработает единый счет для уплаты налогов, сборов и ЕСВ
      В Украине заработает единый счет для уплаты налогов, сборов и ЕСВ / robotodavets.org.ua

      Верховная Рада окончательно приняла 2 законопроекта, которые должны внедрить единый счет для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

      Это – законопроекты "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внедрения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" (№1049) и – о внесении аналогичных изменений в Налоговый кодекс Украины (№1051).

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      Эти законы решат проблему переплаты налогов предпринимателями, когда на одном счету – переплата, на другом – недоплата, а предпринимателя все равно штрафуют, рассказал нардеп от "Слуги народа", председатель Комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

      Кроме того, отныне единый счет синхронизируется с электронным кабинетом налогоплательщика. Поэтому через единый счет можно будет оплатить не только государственные, но и местные налоги.

      Однако пока Государственная налоговая и Государственная казначейская службы не готовы ко внедрению этого механизма. Поэтому им дали время до 2021 года подготовить соответствующие системы.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Законодательство Государственная налоговая служба Налоги Бизнес
      Источник: 24 канал
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