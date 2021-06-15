Подняли из могилы 17 мертвых душ, – Вениславский

Нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский возмутился тем, что некоторые политические партии пытаются призвать в свои ряды не только живых, но и мертвых граждан Украины. Заметим, вероятно, речь идет о "Батькивщине", так как именно эта политсила постоянно блокировала земельную реформу.

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В поддержку одной из политических сил, представленных в парламенте, подняли из могилы 17 мертвых душ. 17 граждан Украины, которые находятся на том свете, выступили в поддержку партии,

– возмутился Вениславский.

Политик призвал правоохранителей оценивать его выступление как депутатское обращение о регистрации уголовного производства. Речь идет о факте фальсификации избирательной документации всеукраинского референдума политической силой, которая допустила включение в инициативную группу мертвых граждан.

"Референдум – это инструмент, который должен использовать народ. Он не является правом политических партий, которые хотят воспользоваться им через различные манипуляции", – подчеркнул "слуга народа".

Реакция Тимошенко

В то же время лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко во время своего обращения проигнорировала слова Вениславского о "мертвых душах".

"Почти 12 тысяч человек собрались в инициативную группу, чтобы провести референдум", – заявила политик.

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Что известно о незаконной инициативной группе

1 июня инициативная группа подала в Центральную избирательную комиссию документы собрания граждан. Говорилось о проведении всеукраинского референдума по вопросу "Поддерживаете ли вы запрет продажи земель сельскохозяйственного назначения кому-либо, кроме государства Украина?". В документах говорилось, что на собрании были 10 927 граждан Украины. Кстати, в протоколе число было другим – 11 873 человек.

ЦИК отказала такой инициативной группе в регистрации. Выяснилось, что в список дважды включили 47 участников собрания, а 19 человек вообще уже мертвы.