На сегодня задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги составляет почти 80 миллиардов гривен, а к маю она может вырасти до 100 миллиардов. Такая ситуация сложилась из-за высоких тарифов и бездействия правительства в вопросе наведения порядка в сфере энергетики.

Об этом в ходе согласительного совета в парламенте заявил сопредседатель депутатской группы "Партия "За майбутнє" Виктор Бондарь.

"Это говорит о том, что люди просто не могут уже платить. Задолженность накапливаться, и на конец мая мы увидим уже 100 миллиардов долга", – подчеркнул он. Народный депутат назвал и другие вопиющие факты. В частности, по его словам, задолженность госпредприятия "Энергорынок" перед "Энергоатомом" составляет более 24 миллиардов гривен по "зеленым тарифам".

Суммарный уровень задолженности в системе "Нафтогаза", "Энергоатома" и "Энергорынка" – более 150 миллиардов гривен. При этом правительство не демонстрирует желание сотрудничать с парламентом, чтобы исправить ситуацию и не предоставляет аналитики парламентариям.

"Мы не видим никакой последовательной логики от правительства, что они планируют с этим делать. Мы говорили: дайте нам развернутую аналитику. Что происходит в НАК "Нафтогаз Украины"? Какая реальная себестоимость закупленного газа? Ведь 70% голубого топлива, которое потребляет Украина, собственной добычи. Какова его себестоимость? Кто является поставщиками? Почему сегодня именно такая цена на газ, хотя аналитики уверяют, что ее спокойно можно было снизить в 2 – 3 раза", – сказал Виктор Бондарь.

Народный депутат предложил вызвать чиновников в парламент и выработать решения, которые позволили бы решить проблемы в энергосфере. "Давайте их вызвать, пусть предоставят нам всю необходимую информацию, аналитику, которую мы запрашивали. Проведем здесь совместное заседание, совещание и подготовим решение для того, чтобы вынести в зал. В том числе и кадровые, если это будет необходимо. А вся страна уже видит, что кадровые решения и в отношении правительства и в отношении практически всех министров уже давно назревают", – отметил Виктор Бондарь.

При этом, как указано на сайте партии "За майбутнє", первыми шагами в наведении порядка с тарифами должно стать введение моратория на повышение цен на коммунальные услуги для населения и расширение программы субсидий для социально незащищенных слоев.