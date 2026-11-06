В Раде заявили о манипуляциях на рынке электроэнергии: "Энергоатом" может потерять 1,8 миллиарда

Об этом говорится в письме Геруса премьер-министру Сергею Корецкому, сообщает 24 Канал.

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В конце октября был принят ряд решений с участием государственных органов власти и НАЭК "Энергоатом". Эти решения могут привести к убыткам государственной компании на сумму 1,8 млрд грн. Об этом говорится в письме.

Как и в январе 2026 года, сначала "Энергоатом" продал значительный объем электроэнергии, а сразу после этого произошло резкое повышение цен на рынке "на сутки вперед" (РДН). Последовательность действий и состав участников дают серьезные основания полагать, что это не случайность, – сообщает Герус.

Депутат объясняет, что речь идет о доступе к инсайдерской информации и ее использовании.

Накануне аукциона, а именно 26 октября, представитель ООО "Д.ТРЕЙДИНГ" (группа ДТЭК) присутствовал на закрытом совещании, на котором обсуждались два решения, каждое из которых могло повысить цены на РДН.

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Утром 27 октября "Д.ТРЕЙДИНГ" купил на аукционе 315 МВт, хотя за предыдущие 10 дней приобрел всего 45 МВт.

Покупатель действовал так, будто знал, что цена вырастет. Государственный продавец действовал так, будто ничего не знал, хотя именно он принял решение, которое привело к ее росту, – отметил депутат.

Торги длились примерно с 10:04 до 13:02. Компания реализовала 2 000 МВт базовой нагрузки, или 480 000 МВт·ч, по средневзвешенной цене 5 313,78 грн/МВт·ч без НДС. Покупателями стали 69 компаний.

В тот же день, 27 октября, "Энергоатом" кардинально изменил свое поведение на РДН: подал все заявки на продажу по значительно более высоким ценам, особенно в ночные часы. Из-за технического сбоя АО "Оператор рынка" продлило прием заявок на РДН на 28 октября до 13:00.

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При этом аукцион "Энергоатома" на ноябрь завершился около 13:02, а результаты торгов на РДН с резким повышением цен стали общеизвестны лишь позже, около 13:40. То есть аукцион "Энергоатома" проходил еще до того, как весь рынок получил новый ценовой ориентир, – добавил Герус.

В энергетическом комитете подсчитали возможные финансовые потери госкомпании из-за таких действий ОП "Энергоатом-Трейдинг" на рынке.

"Средняя цена на РДН за 1–6 ноября составляет 9 098,32 грн/МВт·ч. Сравнение с аукционной ценой дает разницу в 3 784,54 грн на каждый МВт·ч. По всему объему продаж в 480 000 МВт·ч возможная разница составляет около 1,8 млрд грн", – говорится в письме.

В связи с изложенным председатель комитета обратился к правительству со следующими просьбами:

Немедленно уволить руководство ОП "Энергоатом-Трейдинг" АО "НАЭК "Энергоатом", ответственное за организацию и проведение аукциона 27 октября, и привлечь виновных должностных лиц к предусмотренной законом ответственности.

ответственное за организацию и проведение аукциона 27 октября, и привлечь виновных должностных лиц к предусмотренной законом ответственности. Немедленно расторгнуть договоры, заключенные по результатам аукциона 27 октября, и обеспечить возврат "Энергоатому" недополученных средств.

Провести проверку указанных фактов и не допустить повторения подобной ситуации.

указанных фактов и не допустить повторения подобной ситуации. Проинформировать о результатах проведенных проверок и о принятых мерах.

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Комментарий "Д.Трейдинг". Компания считает безосновательными обвинения в связи с ее участием в этом аукционе.

Там отмечают, что закупают электроэнергию у более чем 60 производителей, а доля "Энергоатома" в структуре этих закупок с начала года составляла 3%.

На аукционе 27 октября 2026 года электроэнергию приобрели 69 компаний. Доля "Д.Трейдинг" составила 15,7% от общего объема электроэнергии, проданной на аукционе, – говорится в комментарии.

Кроме того, в компании отмечают, что цена закупки "Д.Трейдинг" была на 1,7% выше средней цены закупки остальных участников аукциона.