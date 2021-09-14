Контрабандистов задержали сотрудники Черновицкого отряда, и их молдавские коллеги. Произошло это в ночь на 14 сентября.

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В Молдове задержали табачных контрабандистов

Правоохранителям удалось поймать контрабандистов, которые нарушали воздушное пространство 3 стран ради табачной контрабанды.

Пограничная полиция Молдовы и украинские пограничники в почти 10 километрах от Сокирян Новоднестровского района Украины на окраине Грозницы Бричанского района Молдовы обнаружили

АН-2 украинского происхождения,

легковой автомобиль молдавской регистрации,

группу людей, которая обслуживала самолет.

Среди злоумышленников были украинцы и белорус

Правоохранители также задержали 3 мужчин – 2 граждан Украины, в том числе жителя столицы и черновчанина, а также гражданина Беларуси. Также обнаружили и изъяли средства навигации, которые использовали правонарушители.

Контрабандистам грозит тюрьма

Сейчас на месте работают правоохранители обеих стран с целью выяснения всех обстоятельств правонарушения и осуществления фото- и видеодокументирования.

Задержанным мужчинам, согласно действующему законодательству Молдовы, грозит тюрьма.

В Молдове на контрабанде поймали украинцев / Фото Госпогранслужбы

Текст сообщения Западного регионального управления Госпогранслужбы:

РАДИ КОНТРАБАНДЫ ПЕРЕЛЕТАЛИ ТРИ ГРАНИЦЫ: В МОЛДОВЕ ЗАДЕРЖАНЫ КОНТРАБАНДИСТЫ ИЗ УКРАИНЫ И БЕЛАРУСИ

Сотрудниками оперативных подразделений Черновицкого отряда совместно с молдавскими коллегами задержаны воздушные контрабандисты, которые нарушали воздушное пространство трех стран ради табачной контрабанды.

Воздушное судно украинские пограничники совместно с молдавскими коллегами задержали сегодня ночью. Этому предшествовала опережающая информация украинских правоохранителей. Быстрое взаимодействие между пограничниками двух стран и формирование совместных патрулей не оставили правонарушителям шансов на побег.

Как результат, пограничной полицией Молдовы совместно с украинскими пограничниками, в почти десяти километрах от н.п. Сокиряны Новоднестровского района (Украина) на окраине н.п. Грозница Бричанского района (Республика Молдова), обнаружен АН-2 украинского происхождения, легковой автомобиль молдавской регистрации и группа лиц, обслуживавшая самолет.

Стоит отметить, что правоохранителями также задержаны трое мужчин – двое граждан Украины, житель столицы и черновчанин, а также гражданин Беларуси. Также обнаружены и изъяты средства навигации, которые использовали правонарушители.

В настоящее время на месте работают правоохранители обеих стран с целью выяснения всех обстоятельств правонарушения и совершения фото- и видеодокументирования.

Задержанным мужчинам, согласно действующему законодательству Республики Молдова, грозит тюремное заключение.