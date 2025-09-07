В Кировоградской области объявляли радиационную опасность. Это был сбой в приложении "Воздушная тревога".

Объявление длилось всего 1 минуту. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Кировоградскую ОВА.

Что известно об объявлении радиационной опасности на Кировоградщине?

В Кировоградской области объявили радиационную опасность в приложении "Воздушная тревога". В ОВА позже уточнили, что это был технический сбой. Радиационной угрозы нет.

Объявление о радиационной опасности продолжалось всего 1 минуту.

В местных чатах уже активно обсуждают этот инцидент.

"В нашей области люди еще так быстро не седели", – написал один из местных жителей.

На Кировоградщине объявляли радиационную тревогу / Скриншот 24 Канала

