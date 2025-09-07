Объявление длилось всего 1 минуту. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Кировоградскую ОВА.
Что известно об объявлении радиационной опасности на Кировоградщине?
В Кировоградской области объявили радиационную опасность в приложении "Воздушная тревога". В ОВА позже уточнили, что это был технический сбой. Радиационной угрозы нет.
В местных чатах уже активно обсуждают этот инцидент.
"В нашей области люди еще так быстро не седели", – написал один из местных жителей.
На Кировоградщине объявляли радиационную тревогу / Скриншот 24 Канала
Ядерная угроза из России: последние новости
- На учениях ОДКБ в Беларуси, которые стартовали 31 августа 2025 года, отработают планирование применения ядерного оружия. Глава белорусского Генштаба Павел Муравейко заявил, что учения перенесли вглубь страны, чтобы "предотвратить обвинения в провокациях".
- Россия вывела на испытания атомную субмарину К-572 "Пермь", на вооружении которой могут быть гиперзвуковые ракеты "Циркон". Эта подводная лодка, которая относится к четвертому поколению, может быть оснащена 10 торпедными аппаратами и 8 вертикальными ракетными шахтами.
- Россия заявила о необходимости обновления ядерных возможностей из-за "угроз" со стороны Запада. Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев заявил, что Россия понимает, что ее "ядерный щит должен только совершенствоваться в ближайшие годы". Какие именно обновления ожидают программу, он не уточнил.