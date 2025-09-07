Оголошення тривало лише 1 хвилину. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Кіровоградську ОВА.

Дивіться також Росія знову атакує Україну дронами: де є небезпека

Що відомо про оголошення радіаційної небезпеки на Кіровоградщині?

У Кіровоградській області оголосили радіаційну небезпеку у додатку "Повітряна тривога". У ОВА пізніше уточнили, що це був технічний збій. Радіаційної загрози немає.

Оголошення про радіаційну небезпеку тривало лише 1 хвилину.

У місцевих чатах вже активно обговорюють цей інцидент.

"В нашій області люди ще так швидко не сивіли", – написав один з місцевих мешканців.

На Кіровоградщині оголошували радіаційну тривогу / Скриншот 24 Каналу

Ядерна загроза з Росії: останні новини