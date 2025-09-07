7 вересня, 23:47
На Кіровоградщині оголошували радіаційну загрозу: влада пояснила, що сталося
Основні тези
- У Кіровоградській області було оголошено радіаційну небезпеку через збій у додатку "Повітряна тривога".
- Оголошення тривало лише 1 хвилину, і загрози радіації не було.
У Кіровоградській області оголошували радіаційну небезпеку. Це був збій у додатку "Повітряна тривога".
Оголошення тривало лише 1 хвилину. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Кіровоградську ОВА.
Дивіться також Росія знову атакує Україну дронами: де є небезпека
Що відомо про оголошення радіаційної небезпеки на Кіровоградщині?
У Кіровоградській області оголосили радіаційну небезпеку у додатку "Повітряна тривога". У ОВА пізніше уточнили, що це був технічний збій. Радіаційної загрози немає.
Оголошення про радіаційну небезпеку тривало лише 1 хвилину.
У місцевих чатах вже активно обговорюють цей інцидент.
"В нашій області люди ще так швидко не сивіли", – написав один з місцевих мешканців.
Ядерна загроза з Росії: останні новини
- На навчаннях ОДКБ у Білорусі, які стартували 31 серпня 2025 року, відпрацюють планування застосування ядерної зброї. Голова білоруського Генштабу Павло Муравейко заявив, що навчання перенесли вглиб країни, аби "запобігти звинуваченням у провокаціях".
- Росія вивела на випробування атомну субмарину К-572 "Перм", на озброєнні якої може бути гіперзвукові ракети "Циркон". Цей підводний човен, який належить до четвертого покоління, може бути оснащений 10 торпедними апаратами і 8 вертикальними ракетними шахтами.
- Росія заявила про необхідність оновлення ядерних можливостей через "загрози" з боку Заходу. Генеральний директор Державної корпорації з атомної енергії "Росатом" Олексій Ліхачов заявив, що Росія розуміє, що її "ядерний щит має лише вдосконалюватися в найближчі роки". Які саме оновлення очікують програму, він не уточнив.