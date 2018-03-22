Радио МАКСИМУМ декомунизирует монумент Родина-мать

Именно с таким предложением Радио МАКСИМУМ обратилось к Киевской городской государственной администрации и в Министерство культуры Украины, которому подчинен мемориальный комплекс.

Радиостанция готова за свой счет демонтировать советскую символику со щита скульптуры.

"Киевская Родина-мать выше американской Статуи Свободы. Это самый высокий монумент столицы и мы считаем, это не очень хорошо, когда на такой максимальной высоте до сих пор висит советский герб, – говорит главный продюсер Радио МАКСИМУМ Слава Демин. – Именно поэтому мы обратились с предложением исправить ситуацию".

По словам инженеров Института стальных конструкций имени Шимановского, Родина-мать внутри пустая. Если вырезать шестиметровый советский герб со щита – нарушится геометрия монумента, образуется большая дыра и в конструкции будет гулять ветер. Поэтому после демонтажа нужно будет заменить герб другим элементом.

По предварительным расчетам, стоимость демонтажа советского герба составит около 500 тысяч гривен. А вот сколько будет стоить монтаж нового элемента и какого именно – пока неизвестно.

Радио МАКСИМУМ готово предоставить собственный логотип для монтажа на щите вместо советской символики. Максимально большой логотип на максимальной высоте полностью соответствует философии Радио МАКСИМУМ.