Радио МАКСИМУМ vs автомобильный гигант Volkswagen

Радио "МАКСИМУМ" будет судиться с немецким автомобильным гигантом Volkswagen и требовать возмещения всех убытков, которые были причинены радиостанции за 2018-2019 годы.

В мае этого года было обнаружено, что во всех автомобилях последних поколений концерна Volkswagen (Audi, Porsche, Volkswagen и еще около десяти марок), где есть функция отображения логотипа в мультимедийных системах, Радио МАКСИМУМ ошибочно идентифицируется как "Радио24".

Сейчас в Украине, как и в большинстве европейских стран, рейтинги радиостанций измеряются методом Day After Recall (DAR), т. е. через личные интервью слушателей, которые отвечают на вопросы типа "Какую радиостанцию вы слушали вчера?". А это означает, что ошибка в отображении логотипа и названия радио МАКСИМУМ непосредственно и негативно влияла и до сих пор влияет на рейтинги радиостанции, и как следствие – на доходы компании.

Руководство компании в иске потребует возместить все причиненные такой неправильной идентификацией названия убытки. Стоит отметить, что в июне 2019 года компания пыталась мирно урегулировать конфликт и отправляла письмо в Volkswagen AG с просьбой исправить ошибку, но ответа не получила.

Мы предоставили более чем достаточно времени для исправления ошибки, однако, похоже, что автопроизводитель решил проигнорировать наши обращения. Придется через суд заставить "прислушаться" к требованиям,

– прокомментировал конфликт генеральный директор медийного холдинга Роман Андрейко.