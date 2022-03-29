Соответствующий законопроект уже внесли в Верховную Раду. Теперь за него должны проголосовать народные депутаты.

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Целью принятия законопроекта является защита нацбезопасности и территориальной целостности Украины, предотвращение коллаборационизма, прекращение разжигания межрелигиозной вражды и дестабилизации религиозной среды в Украине,

– говорится в сообщении.

Что предусматривает законопроект

Всю церковную собственность управления РПЦ в Украине и религиозных организаций, в том числе и Киевской митрополии Украинской православной церкви, в течение 48 часов со дня принятия этого закона должны инвентаризировать и национализировать.

Религиозные общины, монастыри и духовные учебные заведения Московского патриархата могут изменить свою подчиненность в течение 14 дней.

Свято-Успенская Киево-Печерская лавра, Свято-Успенская Почаевская лавра и другие архитектурные памятники государственного значения, находящиеся в собственности или пользовании РПЦ, переходят в собственность государства.

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